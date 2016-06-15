Cathay feiert Jubiläumspassagier in Zürich

Cathay Pacific Boeing 777-300ER (Foto: Cathay Pacific)

Anfang dieser Woche hat Cathay Pacific die Marke von 100.000 Fluggästen auf der Strecke von Zürich nach Hongkong erreicht. Die Passagierin erhielt ein Upgrade in die Premium Economy Class

Cathay Pacific hat am Montag, den 13. Juni 2016, in Zürich einen weiteren Meilenstein erreicht: Auf der Strecke von der Limmatstadt zu ihrem Heimatflughafen in Hongkong hat die Airline den insgesamt 100.000. Fluggast befördert. Nach 14 Jahren Pause fliegt Cathay Pacific diese Strecke seit Ende März 2015 wieder täglich mit einer Boeing 777-300ER.

«Wir sind sehr stolz, den Meilenstein von 100.000 Passagieren bereits knapp 15 Monate nach unserer Rückkehr nach Zürich erreicht zu haben», erklärt Brian Tsoi, Country Manager Switzerland von Cathay Pacific. Vor allem die großzügige Premium Economy Class komme bei den Schweizer Fluggästen auf der Strecke nach Hongkong sehr gut an.

Beim 100.000. Fluggast handelt es sich um eine Deutsche, die zum ersten Mal mit Cathay Pacific geschäftlich nach Hongkong fliegt. «Ich habe bereits sehr viel Gutes über Cathay Pacific gehört und freue mich sehr auf den Flug», kommentierte sie vor dem Abflug in Zürich. Besonders gefreut hat sie sich über das Upgrade in die Premium Economy Class, welches ihr Philip Read, Airport Services Manager von Cathay Pacific, am Gate zusammen mit weiteren Geschenken überreichte.

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