Cathay erwartet starkes H1

Cathay Pacific Airways rechnet mit einem erfolgreichen ersten Halbjahr dank verbesserten Einnahmen aus der Premium Klasse und dem Cargo Bereich.

Trotz höherer Treibstoffkosten sollen sich die finanziellen Resultate in den ersten sechs Monaten des Jahres verbessern und, wenn der Trend andauert, auch im zweiten Halbjahr. Gleichzeitig warnte sie jedoch ihre Investoren, dass die Bedingungen in der Airline Industrie sehr schnell umschlagen können. Früher hielt sich die Airline mit Prognosen für das Jahr 2010 zurück. Ende März schliesslich verbuchte sie einen Gewinn für das zweite Halbjahr, dass alle Erwartungen überstieg. Der Aktienwert ist seit anfangs Jahr um 4,97 Prozent gestiegen.