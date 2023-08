Cathay erwartet Verlust

Cathay Pacific (Archiv: Robert Kühni)

Cathay Pacific Airways rechnet mit einem Verlust von 980,2 Millionen USD wegen schlechten Absicherungsverträgen bei den Treibstoffkäufen.

Aufgrund des Verlustes durch ungünstiges Fuel Hedging erwartet Cathay einen eher schlechten Jahresabschluss. Bereits vor zwei Monaten hatte die Airline eine Gewinnwarnung publiziert, dort sprach die Gesellschaft noch von 361 Millionen US Dollar, die durch eine schlechte Absicherungspolitik bei den Treibstoffkosten entstehen würden, jetzt wird sich dieser Verlust auf mehr als 980 Millionen fast verdreifachen. Gemäss einem Bericht der Hongkong Börse hat auch der Business Class Verkehr drastisch abgenommen. Nach dieser Meldung brach die Aktie von Cathay Pacific an der Börse in Hongkong ein.

