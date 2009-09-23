Cathay erhöht Zuschläge

Cathay Pacific Airways Ltd. wird ihre Treibstoffzuschläge im Oktober um drei Prozent anheben, Grund dafür sind die wieder ansteigenden Rohölpreise.

Auf Kurzstreckenflügen zahlen Kunden der Cathay Pacific Airways künftig einen Zuschlag von US$9, auf Langstreckenflügen sollen die Gebühren auf US$42,3 erhöht werden. Dies teilte die Regierung von Hong Kong heute auf ihrer offiziellen Homepage mit. Ausserdem will sie die Treibstoffzuschläge künftig auf einer monatlichen statt eine zweimonatlichen Basis prüfen und gegebenenfalls anpassen. Diese Entscheidung wird von Cathay unterstützt, da die Gebühren so eher im Verhältnis zu den realen Treibstoffpreisen stehen.

Link:Cathay Pacific