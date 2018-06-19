Cathay bringt neues Flaggschiff nach Zürich

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Ab Ende März 2019 bedient Cathay Pacific Airways die Strecke zwischen Zürich und ihrem Heimatflughafen Hongkong mit einem Airbus A350-1000.

Heute Dienstag, 19. Juni hat der erste von insgesamt 20 Airbus A350-1000 von Cathay Pacific Airways den Airbus-Hauptsitz im französischen Toulouse in Richtung Hongkong verlassen. Ab September 2018 wird das Flugzeug reguläre Langstreckenflüge zwischen Hongkong und Washington D.C. durchführen.

Der Airbus A350 gilt als leisester Flugzeugtyp und ist auch im Verbrauch um 25 Prozent sparsamer als andere Maschinentypen seiner Klasse. Der Erstflug von Toulouse nach Hongkong wird zu 100 Prozent mit Bio-Kerosin durchgeführt. Im Vergleich zu normalem Kerosin kann Bio-Kerosin die Treibhausgasemissionen um bis zu 80% reduzieren.

Premium Economy Class ausgebaut

Ab dem 31. März 2019 dürfen sich auch die Cathay Pacific-Gäste auf der Route Zürich-Hongkong auf das neue Aushängeschild der Langstreckenflotte von Cathay Pacific freuen. Buchungen sind bereits möglich.

Der A350-1000 von Cathay Pacific verfügt über ein komplett neues Inflight-Produkt in allen drei Klassen. Sämtliche Sitze sind mit modernsten HD-Touchscreens ausgestattet und bieten eine noch grössere Auswahl an Filmen, Live-Nachrichten und Musik. Eine ruhige Kabine, Panoramafenster, LED-Stimmungsbeleuchtung und grosse Gepäckfächer bieten in allen Klassen ein angenehmes Raumgefühl.

Die Sitzkonfiguration besteht aus 46 Sitzen in der Business Class (1-2-1 Bestuhlung), 32 Sitzen in der Premium Economy Class (2-4-2) und 256 Sitzen in der Economy Class (3-3-3).

«Neben der Business Class wurde auch die bei Schweizern sehr beliebte Premium Economy Class ausgebaut und mit neuen Annehmlichkeiten ausgestattet», freut sich Chris van den Hooven, Country Manager Switzerland bei Cathay Pacific. Neben mehr Beinfreiheit verfügen beispielsweise alle Premium Economy Class-Sitze neu über eine durchgehende Fussstütze und zurückziehbare Armlehnen. Sowohl in der Premium Economy Class als auch in der Economy Class wurden zudem spezielle Tablet-Halter installiert, die eine bequemere Nutzung der eigenen Geräte ermöglichen.

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