Cathay bestellt weitere Airbus Maschinen

Airbus A330-900 Cathay Pacific (Foto: Airbus)

Die in Hongkong ansässige Cathay Group hat eine Festbestellung über 14 weitere Airbus-Flugzeuge aufgegeben, dazu gehören elf A330-900 und drei A321neo.

Die 11 zusätzlichen Airbus A330-900 ergänzen die Bestellung von 30 Flugzeugen dieses Typs aus dem Jahr 2024, womit sich die Gesamtzahl der Festbestellungen für dieses Modell auf 41 erhöht. Die drei zusätzlichen Airbus A321neo kommen zu der bereits 2023 erteilten Bestellung von 32 Flugzeugen aus der Airbus A321neo und Airbus A320neo Familie hinzu.

Die treibstoffeffizienten Flugzeuge der neuesten Generation werden die Cathay Group sowohl im Regional- als auch im Langstreckenverkehr unterstützen, den Passagierkomfort zu erhöhen und einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Gruppe zu leisten.

Die A330neo wird von Rolls-Royce Trent 7000 Triebwerken der neuesten Generation angetrieben. Sie ist für Nonstop-Flüge von bis zu 8.100 Seemeilen (15.000 Kilometern) ausgelegt und senkt den Treibstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen sowie die Betriebskosten im Vergleich zu Konkurrenzmodellen der vorherigen Generation um 25 Prozent. Die „Airspace“-Kabine der A330neo bietet Passagieren und Besatzung modernste Ausstattung für ein komfortables Flugerlebnis.

Die A320-Familie ist die weltweit beliebteste Flugzeugreihe mit einem Mittelgang (Single-Aisle) und hat bereits fast 20.600 Bestellungen erhalten. Die Airbus A320neo Flugzeugfamilie ermöglicht eine Einsparung von mindestens 20 Prozent beim Treibstoffverbrauch und bei den CO₂-Emissionen im Vergleich zu Vorgängermodellen. Gleichzeitig maximiert sie den Passagierkomfort durch eine der breitesten Kabinen in dieser Flugzeugkategorie.