Cathay Pacific publiziert Märzzahlen

Cathay Pacific Airways hat die konsolidierten Monatszahlen für Cathay Pacific und Dragonair bekannt gegeben.

Insgesamt beförderten die beiden Airlines 2,096 Millionen Passagiere, 3,2 Prozent weniger als im März 2008. Die Auslastung sank ebenfalls um drei Prozentpunkte auf 79,1 Prozent. Die Kapazität beider Fluggesellschaften fiel um durchschnittlich 0,8 Prozent, während der Verkehr um 4,5 Prozent zurückging. Zusammen beförderten Cathay Pacific und Dragonair im März 129.628 Tonnen, 13,7 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres, während die Kapazität, gemessen in verfügbaren Cargo/Post Tonnen-Kilometer um 10,0 Prozent schrumpfte.