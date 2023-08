Cathay Pacific mit persönlicher Reiseverwaltung

Passagiere von Cathay Pacific können ab sofort ihre Reise noch einfacher planen: mit dem neuen Online-Tool „Meine Buchung verwalten“ haben Reisende die Möglichkeit, ihren persönlichen Reiseplan selbst zu verwalten.

Interessierte klicken auf der Homepage der Airline unter der Sektion „Reisemanager“ auf die Rubrik „Meine Buchung verwalten” und geben ihren Namen sowie die Buchungsnummer oder Nummer des E-Tickets in die dafür vorgesehenen Felder ein. Der Flugstatus für bestätigte oder auf der Warteliste stehende Cathay Pacific- und Dragonair-Flüge sowie über die Airline gebuchte Anschlussflüge mit anderen Fluggesellschaften sind kinderleicht abrufbar. Mitglieder des Marco Polo Clubs und von Asia Miles können online bis zu zehn Flugbuchungen verwalten. Die neue Funktion eröffnet Passagieren verschiedene Möglichkeiten, um ihre Buchung zu betreuen: Die Sektion „Meine Details“ ermöglicht den Fluggästen ihre Kontaktdaten einzugeben oder zu ändern, um sicherzustellen, dass sie jederzeit über Änderungen bezüglich ihrer Buchung und ihres Fluges informiert sind. „Hilfe beim Reisen“ bereitet die Passagiere auf den Flug mit Reisehinweisen, Links zu Gepäckinformationen und Visa vor. Der Abschnitt „Serviceanfragen“ gibt den aktuellen Status über angefragte spezielle Mahlzeiten, spezielle Hilfe und den gewünschten Sitzplatz wieder. Unter der Kategorie „An Bord“ sind alle Informationen rund um Entertainment, Shopping und Gesundheitstipps abrufbar. Cathay Pacific hat bereits eine Serie von Online-Services wie Online- Buchung, herunterladbare Abflugpläne, Online Check-in, Self Check-in Automaten am Flughafen, Automaten zum Ausdrucken der Bordkarten und Mobile Check-ins eingeführt.