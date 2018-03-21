Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2018 insgesamt 2,805 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 4,6 Prozent.

Die beiden Fluggesellschaften aus Hongkong haben das Angebot um 4,9 Prozent auf 11,926 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 5,8 Prozent auf 10,027 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 0,7 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 5,9 Prozent auf 145.800 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 65,7 Prozent, was einer Verbesserung von 1,5 Prozentpunkten entspricht.