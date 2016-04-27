Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat März 2016 2,961 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 2,6 Prozent.
Das Angebot wurde um 5,2 Prozent auf 12,292 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 10,318 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 3,4 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um 0,4 Prozent auf 157.006 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 63 Prozent, was einer Verschlechterung von 5,4 Prozentpunkten entspricht.
Im ersten Quartal 2016 konnte Cathay insgesamt 8,605 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.