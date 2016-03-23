Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
23.03.2016 PS
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2016 2,747 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 2,7 Prozent.
Das Angebot wurde um 8,6 Prozent auf 11,728 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 5,4 Prozent auf 9,660 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,5 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um 10,1 Prozent auf 117.299 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 58,0 Prozent, was einem Rückgang von 7,5 Prozentpunkten entspricht.