Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat September 2015 2,633 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von knapp sechs Prozent.

Das Angebot wurde um 3,4 Prozent auf 11,595 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,1 Prozent auf 9,730 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um knapp drei Prozentpunkte auf solide 83,9 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 2,8 Prozent auf 151.358 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 62,4 Prozent, was einer Verbesserung von 0,2 Prozentpunkten gleichkommt.

Mit Cathay Pacific flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 25,509 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von gut acht Prozent.