Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
23.09.2015 PS
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat August 2015 3,091 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 8,5 Prozent.
Das Angebot wurde um 6,1 Prozent auf 12,558 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,9 Prozent auf 11,131 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,4 Prozentpunkte auf solide 88,6 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 0,8 Prozent auf 148.109 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 60,6 Prozent, was einer Verschlechterung von 1,9 Prozentpunkten entspricht.