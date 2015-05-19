Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2015 2,913 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 7,7 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,3 Prozent auf 11,523 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,4 Prozent auf 10,051 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 2,5 Prozentpunkte auf hohe 87,2 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 5,2 Prozent auf 144.579 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 62,6 Prozent, was einer Verschlechterung von 0,5 Prozentpunkten gleichkommt.