Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat März 2015 2,755 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 7,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 5,7 Prozent auf 11,680 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 12,2 Prozent auf 10,192 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um fünf Prozentpunkte auf 87,3 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 1,5 Prozent auf 157.688 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 68,4 Prozent, was einer Verbesserung von 1,7 Prozent entspricht.