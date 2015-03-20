Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2015 2,675 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 12,4 Prozent.

Das Angebot wurde um 7,4 Prozent auf 10,801 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 11,7 Prozent auf 9,170 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um drei Prozentpunkte auf 84,9 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 28,8 Prozent auf 130.467 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 65,5 Prozent, was einer Verbesserung von 6,2 Prozentpunkten entspricht.