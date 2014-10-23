Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat September 2014 2,489 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 4,6 Prozent.

Das Angebot wurde um acht Prozent auf 11,210 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,6 Prozent auf 9,082 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um 14,5 Prozent auf 147.307 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 62,2 Prozent, was einer Verbesserung von 2,9 Prozentpunkten gleichkommt. Mit Cathay flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 23,568 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,7 Prozent.