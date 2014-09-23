Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
23.09.2014 BGRO
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat August 2014 2,849 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 3,6 Prozent.
Das Angebot wurde um 7,1 Prozent auf 11,833 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,7 Prozent auf 10,314 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,5 Prozentpunkte auf solide 87,2 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 19,7 Prozent auf 146.955 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 62,5 Prozent, was einer Verbesserung von 3,8 Prozentpunkten entspricht.