Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Cathay Pacific (Archiv: Robert Kühni)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Mai 2014 2,594 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einer Zunahme von 10,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 5,8 Prozent auf 11,219 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 11,2 Prozent auf 9,315 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich um vier Prozentpunkte auf durchschnittliche 83 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist mit 13,9 Prozent auf 138.448 Tonnen stark angestiegen. Von Januar bis Mai flogen mit Cathay Pacific 12,852 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,8 Prozent.