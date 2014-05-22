Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2014 2,704 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 10,1 Prozent.

Das Angebot wurde um 6,8 Prozent auf 11,045 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um 11,5 Prozent auf 9,359 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 3,5 Prozentpunkte auf solide 84,7 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 11 Prozent auf 137.444 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 63,1 Prozent, was einer Verbesserung von 2,3 Prozentpunkten gleichkommt.