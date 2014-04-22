Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
22.04.2014 RK
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat März 2014 2,601 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von zwei Prozent.Das Angebot wurde um 5,7 Prozent auf 11,047 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,3 Prozent auf 9,087 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,1 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um 13,8 Prozent auf 155.352 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 66,7 Prozent, was einer Verbesserung von 0,3 Prozent gleichkommt.