Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
19.03.2014 RK
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2014 2,381 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 1,8 Prozent.Das Angebot wurde um drei Prozent auf 10,021 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 4,4 Prozent auf 8,211 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,1 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 2,4 Prozent auf 101.295 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 59,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 1,8 Prozentpunkten entspricht.