Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Januar 2014 2,544 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 9,3 Prozent.

Das Angebot wurde um 3,3 Prozent auf 11,070 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,8 Prozent auf 9,233 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 4,9 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 1,4 Prozent auf 130.955 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 60,5 Prozent, was einer Abnahme von 2,5 Prozentpunkten gleich kommt. Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2013 29,919 Millionen Fluggäste, das waren 3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.