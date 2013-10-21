Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat September 2013 2,380 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von sechs Prozent.

Das Angebot wurde um 0,4 Prozent auf 10,376 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 8,445 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,2 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 4,4 Prozent auf 128.610 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 59,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 3,5 Prozentpunkten gleichkommt. Mit Cathay flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 22,306 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 2,9 Prozent.