Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
25.09.2013 BGRO
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat August 2013 2,750 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 5,3 Prozent.Das Angebot wurde um 0,4 Prozent auf 11,046 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 9,576 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,6 Prozentpunkte auf solide 86,7 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 0,3 Prozent auf 122.724 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 58,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 3,2 Prozent entspricht.