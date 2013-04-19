Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
19.04.2013 RK
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat März 2013 2,550 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 6,7 Prozentpunkten.
Das Angebot wurde um 6,6 Prozentpunkte auf 10,452 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um zwei Prozentpunkte auf 8,715 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um vier Prozentpunkte auf 83,4 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 5,3 Prozent auf 136.504 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 66,4 Prozent, was einer Verschlechterung von 1,9 Prozentpunkten gleichkommt.