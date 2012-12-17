Cathay Pacific meldet mehr Fluggäste

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat November 2012 2,361 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 3,8 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 4,3 Prozentpunkte auf 10,241 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 8,110 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge konnte gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,7 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent verbessert werden. Die transportierte Fracht ist um 6,3 Prozentpunkte auf 140.824 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 63,9 Prozent, was einer Verschlechterung von 1,4 Prozentpunkten entspricht. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Cathay Pacific und Dragonair 26,440 Millionen Passagiere, dies entspricht einem plus von 5,2 Prozentpunkten.