Cathay Pacific meldet mehr Fluggäste
27.12.2011 RK
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat November 2011 2,274 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 4,2 Prozentpunkten.Das Angebot wurde um 8,6 Prozentpunkte auf 10,703 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um sechs Prozentpunkte auf 8,407 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresnovember um zwei Prozentpunkte auf 78,5 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 13,8 Prozent auf 132.430 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 65,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 6,3 Prozentpunkten entspricht.