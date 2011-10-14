Cathay Pacific meldet mehr Fluggäste
14.10.2011 BGRO
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat September 2011 2,256 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 3,5 Prozent.
Das Angebot wurde um 9,8 Prozent auf 10,636 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um sieben Prozentpunkte auf 8,478 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,1 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 10,1 Prozent auf 131.443 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 64,8 Prozent, was einer Verschlechterung von fünf Prozent entspricht.