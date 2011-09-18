Cathay Pacific meldet mehr Fluggäste
18.09.2011 BGRO
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat August 2011 2,511 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 3,6 Prozent.
Das Angebot wurde um sieben Prozent auf 10,768 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,8 Prozentpunkte auf 9,071 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,2 Prozent auf immer noch solide 84,2 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 11,8 Prozent auf 131.448 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 64,9 Prozent, was einer Verschlechterung von 7,8 Prozent entspricht.