Cathay Pacific meldet mehr Fluggäste
18.05.2011 RK
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2011 2,258 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Plus von 4,1 Prozent.Das Angebot wurde um 11,6 Prozent auf 10,040 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,8 Prozentpunkte auf 8,064 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging um 3,6 Prozent auf 80,3 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 8,4 Prozent auf 140.000 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 68,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 11 Prozent entspricht.