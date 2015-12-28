Cathay Pacific meldet mehr Fluggäste

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat November 2015 2,779 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 8,1 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,6 Prozent auf 11,600 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,5 Prozent auf 9,845 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge konnte verglichen mit dem Vorjahresnovember um 4,5 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent verbessert werden. Die transportierte Fracht ist um drei Prozent auf 160.120 Tonnen zurückgegangen.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Cathay Pacific und Dragonair 31,131 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent.