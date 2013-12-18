Cathay Pacific meldet mehr Fluggäste

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat November 2013 2,476 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 4,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 3,1 Prozent auf 10,555 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,9 Prozent auf 8,585 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge konnte gegenüber dem Vorjahresnovember um 2,1 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent verbessert werden. Die transportierte Fracht ist um 4,7 Prozent auf 147.450 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 63,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 0,2 Prozent entspricht. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Cathay Pacific und Dragonair 27,315 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,3 Prozent.