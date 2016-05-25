Cathay Pacific meldet leicht weniger Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2016 2,910 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Abnahme von 0,1 Prozent.

Das Angebot wurde um 2,4 Prozent auf 11,797 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,3 Prozent auf 10,017 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 2,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,9 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um 2,1 Prozent auf 147.643 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 63,5 Prozent, was einer Verbesserung von 0,9 Prozentpunkten gleichkommt.