Cathay Pacific meldet Septemberzahlen

Airbus A350 Cathay Pacific (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im September 2025 insgesamt 2,198 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von einundzwanzig Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2024 um 26,6 Prozent auf 11,430 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 29,6 Prozent auf 9,407 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 82,3 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,9 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht hat sich um 1,4 Prozent auf 134,909 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 57,1 Prozent, was einem Rückgang von 1,6 Prozentpunkten entspricht.

In den ersten drei Quartalen 2025 konnte Cathay Pacific 20,996 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 26,8 Prozent. Bei der Fracht lag das Wachstum bei 10,2 Prozent, die Fluggesellschaft aus Hongkong transportierte von Januar bis Ende September insgesamt 1,216 Millionen Tonnen an Luftfracht.