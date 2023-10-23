Cathay Pacific meldet Septemberzahlen

Cathay Pacific Airbus A350-900 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im September 2023 insgesamt 1,542 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es wegen Corona nur 265 Tausend Passagiere.

Die besseren Passagierzahlen bei Cathay Pacific sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fluggesellschaft aus Hongkong vor der Coronakrise im September 2019 noch knapp drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen konnte. Die Zahlen bei Cathay Pacific sind also immer noch meilenweit von den Vorkrisenwerten entfernt. Doch auch Cathay Pacific erholt sich langsam von der Krise, im September 2023 frequentierten mit 1,542 Millionen Passagieren gut fünfmal so viele Fluggäste die Flugzeuge der Airline aus Fernost wie im Vorjahresseptember. Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2022 um 260 Prozent auf 7,849 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 316 Prozent auf 6,567 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 83,7 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 11,2 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht hat sich um 15,3 Prozent auf 119,963 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 61,1 Prozent, was einer Verschlechterung von 5,2 Prozentpunkten entspricht.