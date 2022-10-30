Cathay Pacific meldet Septemberzahlen

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Cathay Pacific konnte im September 2022 knapp 266 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im September 2019 waren es noch rund 3 Millionen Passagiere.

Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen auch im September 2022 fast keine Passagiere, nur 265,845 Passagiere nutzten die Dienste der Fluggesellschaft aus Hongkong, das waren doppelt so viele wie im Vorjahresseptember. Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2021 um 27,8 Prozent auf 2,178 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 102 Prozent auf 1,578 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 72,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 26,7 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 20,6 Prozent auf 104 Tausend Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 66,4 Prozent, was einer Verschlechterung von 13,3 Prozentpunkten gleichkommt.