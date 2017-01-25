Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 2,959 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 0,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 1,3 Prozent auf 12,693 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 1,4 Prozent auf 10,794 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge ist mit soliden 85,0 Prozent konstant geblieben.

Die transportierte Fracht ist um gut 9,9 Prozent auf 174.415 Tonnen nach oben geschnellt, die Frachtauslastung lag bei 69,5 Prozent, was einer Verbesserung von 1,6 Prozentpunkten gleich kommt.

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 34,126 Millionen Fluggäste, das waren 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.