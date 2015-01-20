Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Dezember 2014 2,773 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 6,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 5,9 Prozent auf 11,820 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 7,5 Prozent auf 9,875 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,1 Prozentpunkte auf solide 83,5 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um gut zwölf Prozent auf 156.603 Tonnen nach oben geschnellt, die Frachtauslastung lag bei 682 Prozent, was einer Verbesserung von 4,9 Prozentpunkten gleich kommt. Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2014 31,570 Millionen Fluggäste, das waren 5,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.