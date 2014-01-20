Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs
20.01.2014 BGRO
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Dezember 2013 2,604 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 3,3 Prozent.Das Angebot wurde um 3,2 Prozent auf 11,158 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 5,3 Prozent auf 9,188 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,7 Prozentpunkte auf solide 82,4 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um fünf Prozent auf 139.608 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 63,3 Prozent, was einem Rückgang von 4,1 Prozentpunkten gleich kommt. Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2013 29,919 Millionen Fluggäste, das waren 3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.