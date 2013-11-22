Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2013 2,533 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 5,3 Prozent.

Das Angebot wurde um 1,9 Prozent auf 10,866 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,1 Prozent auf 8,857 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge konnte gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,2 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent verbessert werden. Die transportierte Fracht ist um 0,9 Prozent auf 138.608 Tonnen angestiegen. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 24,838 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 3,2 Prozent.