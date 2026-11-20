Cathay Pacific meldet Oktoberzahlen
20.11.2026 PS
Cathay Pacific konnte im Oktober 2026 insgesamt 2,720 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 4,5 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2025 um 3,5 Prozent auf 12,914 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 3,3 Prozent auf 11,066 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 85,7 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,1 Prozentpunkte abgeschwächt.
Die transportierte Fracht hat sich um 7,5 Prozent auf 162,747 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 61,8 Prozent, was einem Plus von 1,6 Prozentpunkten entspricht.