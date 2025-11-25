Cathay Pacific meldet Oktoberzahlen
Cathay Pacific konnte im Oktober 2025 insgesamt 2,604 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 29,3 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2024 um 26,3 Prozent auf 12,479 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 30,4 Prozent auf 10,711 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 85,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 2,7 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 6,4 Prozent auf 151,439 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 60,3 Prozent, was einem Rückgang von 1,1 Prozentpunkten entspricht.
In den ersten zehn Monaten 2025 konnte Cathay Pacific 23,600 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 27,1 Prozent. Bei der Fracht lag das Wachstum bei 9,7 Prozent, die Fluggesellschaft aus Hongkong transportierte von Januar bis Ende Oktober insgesamt 1,367 Millionen Tonnen an Luftfracht.