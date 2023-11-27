Cathay Pacific meldet Oktoberzahlen
Cathay Pacific konnte im Oktober 2023 insgesamt 1,685 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 320 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.
Die besseren Passagierzahlen bei Cathay Pacific sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fluggesellschaft aus Hongkong vor der Coronakrise im Oktober 2019 noch knapp drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen konnte. Die Zahlen bei Cathay Pacific sind also immer noch meilenweit von den Vorkrisenwerten entfernt. Doch auch Cathay Pacific erholt sich langsam von der COVID-19 Krise.
Im Oktober 2023 frequentierten mit 1,685 Millionen Passagieren gut fünfmal so viele Fluggäste die Flugzeuge der Airline aus Fernost wie im Vorjahresoktober. Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2022 um 183 Prozent auf 8,144 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 226 Prozent auf 6,898 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 84,7 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 11,1 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 13,7 Prozent auf 124,469 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 60,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 8,3 Prozentpunkten entspricht.