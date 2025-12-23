Cathay Pacific meldet Novemberzahlen
Cathay Pacific konnte im November 2025 insgesamt 2,530 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 25,9 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem November 2024 um 21,8 Prozent auf 11,923 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um siebenundzwanzig Prozent auf 10,375 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 87,0 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 3,5 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 10,4 Prozent auf 157,472 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 62,8 Prozent, was einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten entspricht.
In den ersten elf Monaten 2025 konnte Cathay Pacific 26,131 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von siebenundzwanzig Prozent. Bei der Fracht lag das Wachstum bei 9,8 Prozent, die Fluggesellschaft aus Hongkong transportierte von Januar bis Ende November insgesamt 1,525 Millionen Tonnen an Luftfracht.