Cathay Pacific meldet Novemberzahlen

Cathay Pacific Airbus A350-900 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im November 2023 insgesamt 1,633 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 210 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die besseren Passagierzahlen bei Cathay Pacific sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fluggesellschaft aus Hongkong vor der Coronakrise im November 2019 noch knapp drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen konnte. Die Zahlen bei Cathay Pacific sind also immer noch meilenweit von den Vorkrisenwerten entfernt. Doch auch Cathay Pacific erholt sich langsam von der COVID-19 Krise.

Im November 2023 frequentierten mit 1,633 Millionen Passagieren gut dreimal so viele Fluggäste die Flugzeuge der Airline aus Fernost wie im Vorjahresnovember. Das Angebot wurde verglichen mit dem November 2022 um 141,9 Prozent auf 8,067 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 148,2 Prozent auf 6,495 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 80,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 2,1 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht hat sich um 20,3 Prozent auf 123,970 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 61,1 Prozent, was einer Verschlechterung von 5,3 Prozentpunkten entspricht.