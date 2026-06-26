Cathay Pacific meldet Maizahlen
26.06.2026 PS
Cathay Pacific konnte im Mai 2026 insgesamt 2,668 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 16,8 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Mai 2025 um 10,4 Prozent auf 12,661 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 13,1 Prozent auf 10,988 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 86,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 2,9 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 10,5 Prozent auf 150,089 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 59,8 Prozent, was einem Plus von 0,3 Prozentpunkten entspricht.