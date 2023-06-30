Cathay Pacific meldet Maizahlen
Cathay Pacific konnte im Mai 2023 insgesamt 1,418 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Mai 2019 waren es noch gut drei Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im Mai insgesamt 1,418 Millionen Passagiere, im Mai 2022 konnte Cathay wegen der Coronakrise nur knapp 150.000 Passagiere transportieren. Das Angebot wurde verglichen mit dem Mai 2022 um 1.152 Prozent auf 6,828 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 1.664 Prozent auf 5,814 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei 85,1 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 24,7 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 18,8 Prozent auf 109,834 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 61,5 Prozent, was einer Verschlechterung von 14,2 Prozentpunkten gleichkommt.