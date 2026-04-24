Cathay Pacific meldet Märzzahlen

Cathay Pacific Boeing 777 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im März 2026 insgesamt 2,809 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 24,5 Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem März 2025 um 9,3 Prozent auf 12,419 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 21,9 Prozent auf 11,446 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 92,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 9,5 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht hat sich um elf Prozent auf 165,143 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 62,9 Prozent, was einem Plus von 1,5 Prozentpunkten entspricht.