Cathay Pacific meldet Märzzahlen
Cathay Pacific konnte im März 2023 insgesamt 1,322 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im März 2019 waren es noch drei Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im März insgesamt 1,322 Millionen Passagiere, im März 2022 konnte Cathay wegen der Coronakrise lediglich 30.628 Passagiere transportieren. Das Angebot wurde verglichen mit dem März 2022 von 245 Millionen Sitzplatzkilometer auf 6,074 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich von 111 Millionen Sitzplatzkilometer auf 5,492 Milliarden Sitzplatzkilometer stark verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei hohen 90,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 44,8 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 25,3 Prozent auf 121,776 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 66,9 Prozent, was einer Verschlechterung von 14,6 Prozentpunkten gleichkommt.
Das Jahr 2022 bei Cathay Pacific
Im Berichtsjahr 2022 konnte Cathay Pacific insgesamt 2,804 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, vor der Krise im Jahr 2019 waren es noch 35,233 Millionen Passagiere.
Das Jahr 2021 bei Cathay Pacific
Im Berichtsjahr 2021 flogen mit Cathay Pacific 717,059 Tausend Passagiere, im Corona Jahr 2020 konnte Cathay noch 4,631 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Im vergangenen Jahr lag das Angebot bei 13,228 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 61,8 Prozent weniger als im Jahr 2020. Die Nachfrage lag bei 4,120 Milliarden Sitzplatzkilometer, Minus 79,5 Prozent. Die Auslastung lag bei 31,1 Prozent, diese war damit 26,9 Prozentpunkte schlechter als im Krisenjahr 2020.
Die Fracht lag mit 1,333 Millionen Tonnen gleich auf wie im Vorjahr, die Frachtauslastung erreichte 81,4 Prozent, was einer Verbesserung von 8,1 Prozent entspricht.
Das Jahr 2019 vor der Coronakrise bei Cathay Pacific
Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 35,233 Millionen Fluggäste, das waren 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot lag bei 163,244 Milliarden Sitzplatzkilometern, während die Nachfrage 134,397 Milliarden Sitzplatzkilometer erreichte. Die Flugzeuge waren übers ganze Jahr gerechnet zu 82,3 Prozent ausgelastet, was einer Verschlechterung von 1,8 Prozentpunkten gleichkommt.